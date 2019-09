Biopic de Grégory Lemarchal : qui va interpréter le jeune chanteur dans la fiction de TF1 ?

CASTING - TF1 a annoncé cette semaine la mise en chantier d’un film sur la vie de Grégory Lemarchal, le lauréat de la "Star Academy" emporté par la mucoviscidose en 2007. Pierre, le père du jeune homme, soutient le projet et révèle que plusieurs comédiens lui ont déjà été présentés.

C’est peut-être cette approche "positive" qui a convaincu la famille de Grégory Lemarchal d’accepter le projet, auquel elle s’est longtemps montrée réticente. "On a eu de mauvaises expériences de livres écrits sur Grégory sans notre avis", a expliqué mardi Pierre Lemarchal, le père du jeune homme au micro de France Bleu pays de Savoie.

"Or il s’avère qu’on a toute confiance dans les gens qui travaillent sur ce biopic (…) On sait qu’ils vont respecter l’image et les valeurs de Grégory", a-t-il ajouté, estimant que la fiction à venir "va nous permettre de faire encore grandir l’association qui nous aide à lutter contre la mucoviscidose. Il ne faudrait pas croire que nous avons accepté contraints et forcés".