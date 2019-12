Biopic sur Grégory Lemarchal : on sait qui va jouer le rôle de ses parents

C'est une personnalité qui a véritablement marqué les Français. Début 2020, TF1 donnera le coup d'envoi du tournage d'un biopic consacré à Grégory Lemarchal. Réalisée par Laurent Tuel ("Jean-Philippe", "On l'appelait Ruby", "Speakerine") la fiction reviendra sur la vie du gagnant de la quatrième saison de la "Star Academy" décédé en 2007 des suites d'une mucovicidose à l'âge de 23 ans. Le grand public découvrira ainsi le parcours de l'ancien petit ami de Karine Ferri, de son enfance jusqu'à sa disparition tragique. "Le scénario est assez joyeux, on pénétrera dans les coulisses de la Star Academy", expliquait au Parisien la directrice de la fiction de TF1, Anne Viau.

C'est cette démarche bienveillante qui a séduit les parents de Grégory. "On a eu de mauvaises expériences de livres écrits sur Grégory sans notre avis", expliquait en septembre dernier Pierre Lemarchal au micro de France Bleu pays de Savoie. "Or il s’avère qu’on a toute confiance dans les gens qui travaillent sur ce biopic (…) On sait qu’ils vont respecter l’image et les valeurs de Grégory", a-t-il ajouté, estimant que la fiction à venir allait leur "permettre de faire encore grandir l’association qui nous aide à lutter contre la mucoviscidose. Il ne faudrait pas croire que nous avons accepté contraints et forcés".