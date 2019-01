"Bird Box" : pourquoi cette honnête série B est devenue le carton surprise de Netflix

C’est tout sauf une coïncidence. En 2017, les trois plus gros succès au box-office américain avaient une actrice en tête d’affiche. Daisy Ridley dans "Star Wars VIII : Les Derniers Jedi", Emma Watson dans "La Belle et la Bête" et Gal Gadot dans "Wonder Woman" prouvent que le grand public – masculin comme féminin - a besoin d’héroïnes.





"Bird Box" s’inscrit dans cette tendance de fond, dans la foulée du mouvement Time’s Up. Avec toutefois une variante puisque Malorie, le personnage principal, n’est ni une princesse, ni une superhéroïne. Encore moins une guerrière "bad-ass" comme c’est souvent le cas dans les films de genre. A défaut de sauver le monde, elle doit d’abord s’occuper des deux bambins avec lesquels elle doit traverser une rivière déchaînée, les yeux bandés…

"Voilà enfin un film qui montre ce dont les mères sont capables et ce qu’elles sont vraiment, pas comme on le faisait jusqu’ici dans les histoires et dans les films", observait fin décembre la comédienne Sandra Bullock lors de l’avant-première du film à New York. D'après une étude réalisée par l'Institut Nielsen, publiée ce mardi 8 janvier, 57% des spectateurs américains de "Bird Box" aux Etats-Unis seraient des femmes.