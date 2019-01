"Bird Box" : Netflix épinglé pour avoir utilisé les images d'une catastrophe ferroviaire

Le film "Bird Box" fait encore parler de lui. Mais pas pour de bonnes raisons cette fois-ci. Enorme succès sur Netflix, la fiction portée par Sandra Bullock est dans le collimateur de Julie Morin, la maire de la ville de Lac-Mégantic, au Québec. Au début du film post-apocalyptique, on peut en effet voir les images spectaculaires d'un déraillement de train. Seul hic, dénonce l'élue, ce sont des images de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic, une des plus mortelles dans l'histoire récente canadienne, lorsqu'un train transportant du pétrole a déraillé et explosé dans la ville, faisant 47 morts, le 6 juillet 2013.





"Il est déjà assez difficile pour nos citoyens de voir ces images quand elles sont utilisées normalement et avec respect dans les informations. Imaginez de les voir utilisées dans une fiction, comme si elles avaient été inventées", a expliqué Julie Morin sur CBC News. D'autant que Netflix avait déjà utilisé ces mêmes images dans la série du Canadien Brad Wright "Les Voyageurs du temps", au cours d'une scène où une bombe explose dans la ville de Londres.