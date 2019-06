Que valent les 3 épisodes de la saison 5 de "Black Mirror" ?

L'attente aura été longue. Ce mercredi 5 juin, Netflix donne le coup d'envoi de la cinquième saison de la série culte "Black Mirror". Un an et demi après la diffusion de la saison 4 et six mois après l'épisode interactif "Bandersnatch", on trépignait d'impatience de découvrir ce que Charlie Brooker nous avait concocté. Composée de trois épisodes seulement ("Bandersnatch" a visiblement pris beaucoup de temps aux équipes de la série), cette saison de "Black Mirror" continue d'interroger de façon intelligente et effrayante notre rapport aux nouvelles technologies. Plus ancrée dans le présent que les précédentes, cette saison est réjouissante, bien qu'inégale. Si les deux premiers épisodes ("Striking Vipers" et "Smithereens") nous ont scotchés, le troisième ("Rachel, Jack et Ashley Too"), avec Miley Cyrus, est plus déceptif. On vous raconte (sans vous spoiler, promis).