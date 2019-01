"Black Mirror" saison 5 : à quoi s’attendre après l’expérience interactive de "Bandersnatch" ?

Charlie Brooker et sa productrice Annabel Jones planchaient sur la saison 5 lorsque les équipes de Netflix leur ont proposé d’imaginer un épisode interactif, développant pour les adultes la technologie employée sur plusieurs de ses programmes pour enfants comme l’adaptation du jeu vidéo Minecraft. Leur réaction initiale a été de refuser poliment. Avant de se laisser par une aventure qui s'est écoulée sur près de deux ans.





"Nous savions que ça allait être difficile, exigeant et plus compliqué qu’un film normal", explique Charlie Brooker au Hollywood Reporter. "Au fur et à mesure que l’histoire avançait, elle est devenue plus longue et plus vaste qu’on l’avait imaginé au début. Le truc s’est mis à s’étendre, comme un canot de sauvetage qui se mettrait à gonfler dans une petite pièce." La métaphore est jolie. Et donne une petite idée du casse-tête chinois dans lequel le créateur de "Black Mirror" s’est lancé.