"Blague" de Bigard sur le viol : le CSA menace d'interdire TPMP aux moins de 12 ans

"Tout le monde va se faire virer", avait prévenu Jean-Marie Bigard avant de raconter, le 11 février dernier sur C8, sa "blague" triviale et misogyne sur viol dans "Touche pas à mon Poste". On n'en est pas là, mais la séquence pourrait ne pas être sans conséquence pour l'émission de Cyril Hanouna. Dans une décision rendue en assemblée plénière le 3 avril dernier, mais publiée en ce début août, le Conseil supérieur de l’Audiovisuel (CSA) indique avoir "relevé le caractère particulièrement cru et violent de la plaisanterie" et "appelé les responsables de la chaîne à la plus grande vigilance quant au contenu de cette émission". Et il menace : si des séquences de ce type étaient de nouveau diffusées, cela entraînerait "la classification du programme en catégorie III".





En clair, prévient cette décision, l'émission deviendrait un "programme déconseillé aux moins de douze ans", l'empêchant ainsi d'être diffusée avant 22 heures. Cyril Hanouna, déjà sanctionné par le CSA par le passé, a répondu sur Twitter en minimisant cette intervention et en s'en prenant à des journalistes ayant publié l'information. L'animateur a également assuré que TPMP, qui s'apprête à fêter ses 10 ans, commencera comme à ses débuts à 18h30 la saison prochaine, et qu'"il y aura une très grosse partie médias".