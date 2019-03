"Blague" sur le viol : Jean-Marie Bigard affirme qu’il est désormais brouillé avec Muriel Robin

C’est un Jean-Marie Bigard inhabituellement ému qui s’est présenté, mardi soir sur le plateau de Touche pas à mon poste. La veille, l’humoriste avait publié sur les réseaux sociaux dans laquelle il accusait la direction de Var-Matin de l’avoir évincé de sa tournée d’été, suite à sa "blague" sur le viol, le 11 février dans la même émission. "En quelques heures, j’ai eu 1 million de vues de la part de gens qui venaient à mon secours", a-t-il expliqué à Cyril Hanouna et ses chroniqueurs, le souffle court et les larmes aux yeux.





"J’ai envie de dire merci à Jean-Marc Pastorino, le patron de Var-Matin", a-t-il poursuivi. "Il m’a châtié. Et je pense que c’est pas possible. D’abord pour les Varoises et les Varois qui m’adorent. J’allais les faire rire pendant 59 dates. Tout d’un coup le mec me vire avec un seul argument - qui à mon avis doit pouvoir passer sous le coup de la loi - qui est de dire "on ne peut pas prendre un mec qui a raconté la blague de la déchirure à la télé. Qui est ce mec ?".