Blague sur les femmes battues : Tex reçoit le soutien de Nagui

Tout en reconnaissant que la "la blague était mauvaise", il se demande tout de même si, pour faire de l'humour sur telle ou telle communauté, il faut en être issu : "Si je fais n'importe quelle vanne sur les Egyptiens ou les Arabes, on peut éventuellement se rappeler que je suis né en Egypte et que j'ai du sang arabe. Si je fais une blague sur les chrétiens, on peut éventuellement se rappeler que j'ai grandi chez les curés et que je suis catho. Ça veut dire qu'il faut donner son CV et les alibis ?"





En réalité, la blague de Tex sur les femmes battues semblent n'avoir été que le déclencheur dans son départ. Dans ses justifications, rappelées par L'Express, France 2 avait notamment insisté sur l'essoufflement du style d'humour du présentateur : "Ça faisait suite à pas mal de remarques qui avaient été faites par la société de production à Tex. On avait des remotnées assez fortes du public féminin qui ne se retrouvait plus dans ce type d'humour."