"Bodyguard", "The Americans", "Killing Eve"... Les séries à rattraper bien au chaud sous la couette pendant les fêtes

C'est LA série anglaise dont tout le monde a parlé cette année. Véritable carton d'audience lors de sa diffusion sur la chaîne BBC One, "Bodyguard" va vous scotcher à votre fauteuil. Et contrairement à ce que son titre pourrait laisser croire, ce n'est pas un remake du long métrage culte avec Whitney Houston et Kevin Costner. A mi-chemin entre "24 heures chrono" et "Homeland", la série disponible sur Netflix raconte l'histoire d'un vétéran de guerre déprimé et traumatisé reconverti dans la protection des personnalités.





Après avoir déjoué un attentat, il se retrouve affecté à la protection de Julia Montague, la Secrétaire d'État à l'Intérieur. Alors que cette dernière est visée par un complot, le garde du corps et la politicienne que tout oppose vont se rapprocher. Si la série fonctionne aussi bien, c'est grâce à son casting emmenée par Richard Madden, alias Robb Stark dans "Game of thrones", excellent dans la peau d'un un soldat à la personnalité ambiguë et Keeley Hawes, qui incarne avec justesse une politicienne ambitieuse.