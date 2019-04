Brandon et Brenda bientôt réunis : Shannen Doherty rejoint le reboot de "Beverly Hills"

"L'utilisation du terme iconique est souvent galvaudée mais 'Beverly Hills' l'était. On s'en est rendu compte au moment de shoooter la couverture du magazine Rolling Stones avec Jason et Luke", avait raconté Shannen Doherty lors de son passage au Comic Con Paris en octobre. "Ce qui était génial, c'est que ça parlait de trahison, en amitié et en amour. Il y avait des t-shirts Team Brenda et Team Kelly mais ce n'était pas une question d'équipe. Il y a un girl code et on ne doit pas le casser. Kelly a quand même volé son mec !", avait-elle lancé.