Brigitte Macron dans le 13H de Jean-Pierre Pernaut mercredi pour l'opération Pièces Jaunes LUDOVIC MARIN / AFP

REPRISE DE FLAMBEAU - La Première dame est l'invitée exceptionnelle ce mercredi 8 janvier du journal de 13H de Jean-Pierre Pernaut, aux côtés de Didier Deschamps, à l'occasion du lancement de la 31e opération Pièces Jaunes. Un portrait lui sera consacré la semaine suivante dans Le 20H Le Mag.

Brigitte Macron, Présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France et Didier Deschamps, parrain de cette 31e édition, lanceront l’opération Pièces Jaunes 2020, le mercredi 8 janvier au CHR d’Orléans. À cette occasion, ils seront tous deux les invités exceptionnels du JT de 13H de Jean-Pierre Pernaut, en duplex d'Orléans. Toujours dans le cadre de cette actualité, la direction de l'Information de TF1 proposera un 20H Le Mag hors-série le mercredi 15 janvier avec un portrait consacré à la Première Dame et à ses engagements. Pour ce numéro spécial, Gilles Bouleau interviewera Brigitte Macron au cœur de l'hôpital Robert Debré à Paris. Cet entretien exceptionnel sera accompagné par un reportage d'Arnaud Etcheverry, qui a pu suivre la nouvelle Présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France dans ses différentes actions et missions.

Des dons en baisse ces dernières années

En devenant présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, Brigitte Macron reprend ainsi le flambeau de Bernadette Chirac, démissionnaire pour raisons de santé. Le lancement de cette opération est une première. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron en mai 2017, Brigitte Macron a toujours pris soin de rester "hors de l'actualité" et de ne pas intervenir publiquement sur les questions politiques. En deux ans et demi, elle a cependant multiplié les engagements dans le domaine social et de l'enfance, en particulier contre le harcèlement scolaire et sur internet, pour l'inclusion des personnes handicapées ou le soutien à la recherche sur le cancer pédiatrique.

Au Centre Hospitalier régional d'Orléans, Brigitte Macron et Didier Deschamps visiteront ensemble la maison des familles, subventionnée par la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, ainsi que les services de pédiatrie et de néonatalogie. Ils y appelleront les Français à apporter leurs pièces de monnaie pour améliorer les conditions d'accueil et de vie des enfants et adolescents hospitalisés. La collecte se déroulera jusqu'au 15 février avec la mise à disposition de 2,3 millions de tirelires dans les bureaux de La Poste et dans les grandes surfaces.

En 31 ans, les Pièces Jaunes ont permis de collecter près de 98 millions d'euros et de financer plus de 8.900 projets, selon la Fondation, qui reçoit également des legs. Mais les dons ont diminué ces dernières années, à environ 1,5 million par an, avec le recul de l'utilisation de l'argent liquide et le retrait de Bernadette Chirac.