"Buffy contre les vampires" : on a parlé #MeToo, anecdotes de tournage et reboot avec Tara, Spike et Giles

Le réveil n'a même pas eu besoin d'être programmé. L'excitation d'échanger avec trois héros cultes des années 1990 a fait le travail. C'est dans un hall de Porte de Versailles, où les amateurs de pop culture, manga et K-Pop avaient rendez-vous pendant deux jours pour le Paris Manga & Sci Fi Show, que nous avons retrouvé Amber Benson, James Marsters et Anthony Head, samedi 16 février au matin. Les traits ont quelque peu vieilli mais leur amour pour "Buffy contre les vampires", la série qui les a rendu célèbres, n'est pas retombé. Les interprètes de Tara, du vampire Spike et du bibliothécaire/observateur de Tueuse Giles ont débuté leurs interviews par LCI. Et c'est peu dire qu'ils étaient bien réveillés.





Entre éclats de rires et câlins, les trois acteurs aujourd'hui âgés de 42 ans, 56 ans et 64 ans ont partagé quelques-uns de leurs temps forts sur le tournage. Présent depuis le début de l'aventure en 1996, Anthony Head se souvient ainsi de l'épisode 0. Mis sur pied avec un budget très limité. "On n'avait pas l'argent pour faire un épisode entier donc on a fait une présentation d'une trentaine de minutes", raconte-t-il.