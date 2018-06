BuzzFeed France : la justice suspend la procédure de licenciement économique

C’est une petite victoire pour les salariés de BuzzFeed France. Le Tribunal de grande instance de Paris leur a donné en partie gain de cause, mercredi, en suspendant la procédure de licenciement économique engagée par la maison-mère américaine. "BuzzFeed France a obtenu gain de cause. Le TGI de Paris a décidé de suspendre la procédure de licenciement jusqu'à ce que BuzzFeed US nous fournisse les documents nécessaires pour comprendre les raisons de notre fermeture (sous astreinte)", a expliqué David Perrotin sur Twitter.