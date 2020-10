"Cette nouvelle saison est au-dessus de la première" : Mask Singer revient ce samedi

Pour la première fois le casting comptera un duo ainsi qu'un nouveau personnage, le Corbeau, qui débarquera au cours de la troisième émission pour livrer des indices au public. Autre nouveauté, une grande star internationale sera également présente dans la deuxième émission pour une enquête flash puisqu'elle retirera son masque à la fin de la soirée. "Et je peux vous assurer que c'est du lourd", nous confie Alessandra Sublet qui fait à nouveau partie du jury d'enquêteurs aux côtés d'Anggun, Kev Adams et Jarry. "Entre nous, il n'y a plus de filtre ! On s'est vraiment bien marrés même si le protocole sanitaire était strict", précise l'animatrice de TF1.

Sortez votre panoplie d'enquêteur. Ce samedi 17 octobre, TF1 donne le coup d'envoi de la deuxième saison de "Mask Singer". Tournée juste après le confinement, cette nouvelle édition du programme qui avait réuni 7,3 millions de curieux lors de son lancement promet d'être explosive. "Cette nouvelle saison est au-dessus de la première. Nous avons fait des ajustements et rajouté des nouveautés ", assure Rémi Faure, le directeur des programmes de flux de TF1. Parmi nouveaux costumes impressionnants dans lesquelles se planquent des personnalités bien décidées à ne pas se faire démasquer, on découvrira un squelette, une araignée impressionnante, un requin malicieux, une pieuvre majestueuse, un robot ou encore une bouche géante.

"Si on en a trouvé quelques -uns facilement, on a aussi bien été bernés. Il y a des non chanteurs qui ont bossé hyper dur, j'ai été bluffée", poursuit Alessandra Sublet. "C'était super dur cette année, j'étais vraiment à la rue ! Beaucoup de personnalités ont masqué leur identité en changeant leur voix, ils sont allés super loin", admet également Anggun. "Il y a l'enquête mais il y a aussi le show. On a entendu des voix de fou et on s'est pris des claques d'émotion", confie pour sa part Kev Adams. "J'ai été impressionné par le show, certains font des chorégraphies de dingue avec 16 kilos de costume sur le dos", note l'humoriste.

"Le casting a été plus simple cette année car la production a été sollicitée par beaucoup de célébrités qui avaient aimé garder l'émission avec leurs enfants", confie Camille Combal qui reprend les manettes du programme. Et comme pour la première édition, il ne connaît toujours pas l'identité des participants avant le tournage. "Je trouve ça dommage que certains s'amusent à donner les noms des personnalités, c'est comme révéler le nom du coupable au Cluedo, ça n'a plus aucun intérêt", déplore-t-il en référence aux fuites qui avaient quelque peu gâché la fête l'an dernier.

Et si le casting de la première saison avait été critiqué, cette année, les téléspectateurs ne devraient pas être déçus promet la chaîne. "Mais au fond c'est quoi une star ?", se demande Alessandra Sublet. "C'est quelqu'un très connus qui a eu une carrière. Il y en a qu'on redécouvre, d'autres qui sont des outsiders. S'il y a eu des déceptions l'an dernier c'est parce que le casting avait été révélé", conclu l'enquêtrice.