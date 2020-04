"C'est Canteloup" revient ce soir sur TF1… avec des animateurs confinés

Ensemble, mais chacun de leur côté. Ce lundi 6 avril, Alessandra Sublet et Nicolas Canteloup feront leur retour à l'antenne à 20h55 dans "C’est Canteloup Confiné", une émission tournée chez eux. Confinement oblige, l'humoriste et l'animatrice dialogueront ensemble, mais de loin. "Comme quoi, pas forcément besoin de plateaux, de régie, de technique, notre émission c’est avant tout de l’humeur, des textes, de l’interprétation et beaucoup d’envies", explique TF1 dans un communiqué.

"Alors comme ce maudit Corona ne nous a pas encore interdit de rire, Nicolas et son équipe vont continuer à nous divertir. Plus que jamais ; comme une impression que nous aurions besoin d’une bonne thérapie par le rire. Mais, sempiternelle question peut-on rire de tout ? De ce satané coronavirus plus que jamais, et la matière ne manque pas, l’info crépite et Nicolas n’attend qu’une chose : dégainer", poursuit la chaîne qui a diffusé une bande-annonce dans laquelle on découvre Nicolas Canteloup dans la peau du Premier ministre Edouard Philippe.