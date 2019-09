C’est officiel : Netflix annonce la saison 4 de "Stranger Things"

RETOUR – Après le carton de la troisième saison, dévoilée cet été, Netflix annonce ce lundi en avoir commandé une quatrième de "Stranger Things" à ses créateurs, les frères Duffer.

C’était un secret de Polichinelle. Netflix révèle ce lundi avoir commandé une quatrième saison de la série fantastique "Stranger Things", l’un de ses plus grands succès d'audience depuis son lancement en 2016. Une annonce qui va ravir les fans de l’univers crée par les frères Matt et Ross Duffer. Mieux encore : le duo a signé un nouveau deal sur plusieurs années avec la plateforme portant sur la création de plusieurs projets de films et séries.

"Les frères Duffer ont captivé les téléspectateurs du monde entier avec "Stranger Things" et nous sommes ravis d’étendre notre relation avec eux et d’amener leur imagination débordante sur d’autres projets de films et de séries que nos utilisateurs vont adorer", déclare Ted Sarandos, le grand patron de Netflix, dans un communiqué. "Nous avons hâte de voir ce que les frères Duffer ont en réserve quand ils sortiront du monde de l’Upside Down."