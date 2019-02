"C’était du sexe avec un enfant" : le réalisateur de "Leaving Neverland" n'a aucun doute sur la culpabilité de Michael Jackson

"Ce que les gens ont du mal à comprendre, et que j’avais du mal à comprendre en faisant ce film, ce qui m’a choqué, c’est l’attachement profond qui s’est formé entre l’agresseur et les victimes et qui est propre à ce type d’activité pédophile", a expliqué Dan Reed. "Wade et James étaient tous les deux amoureux de Michael. Et même lorsque les activités sexuelles ont cessé ils ont continué à l’aimer."





Dan Reed, 55 ans, a longuement défendu ses méthodes de travail, lui qui a été primé par le passé pour un documentaire sur un sujet similaire, "The Paedophile Hunter", diffusé en 2014 sur Chanel 4. "Je n’avais certainement pas envie de salir ma réputation avec une histoire qui ne serait pas basée sur des faits solides et qui serait fausse", a-t-il expliqué. "Pendant deux ans, j’ai cherché tout ce qui pourrait mettre en doute ou minimiser l’histoire de James et de Ryan. Et je n’ai rien trouvé."