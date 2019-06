VIDEO - "C'était une journée éprouvante" : les stars des "Feux de l'amour" racontent le tournage de l'hommage à Kristoff St. John

"Nous avions besoin d'être ensemble et de faire cette cérémonie ensemble", dit-elle de la scène des obsèques de Neil Winters, le double de fiction de Kristoff St. John. Elle n'a pas été surprise du retour de Shemar Moore, venu reprendre son rôle de Malcolm pour saluer la mémoire de "son frère". "Bien sûr qu'il était là. On est une famille. On se sent comme une famille unie face à ce genre d'événements. On prend soin les uns des autres quand des choses arrivent", assure-t-elle. Les liens sont si tenus entre les membres du casting que les trois actrices ont du mal à imaginer leur vie sans "Les Feux de l'amour". "Je n'en ai aucune idée", répond Camryn Grimes, 29 ans dont 22 passés dans le soap, quand on lui pose la question. Qu'elle se rassure : "Les Feux de l'amour", qui brûlent depuis 46 ans, ne semblent pas près de s'éteindre.