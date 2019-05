C8 : Thierry Ardisson claque la porte !

L'animateur de "Salut les Terriens" sur C8, Thierrry Ardisson, a décidé de quitter la chaîne du groupe Canal dès septembre prochain. Les baisses de budget réclamées par celle-ci pour le renouvellement de son contrat en est la cause. Le concerné, qui n'a pas voulu céder à la pression a affirmé que "la chaîne n'a plus les moyens de s'offrir Ardisson et ses équipes". Par ailleurs, pour la rentrée prochaine, France Télévisions mise sur des nouvelles émissions dont certaines sur l'environnement. Enfin, Thierry Moreau nous présente le programme télé de ce soir.



