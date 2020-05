Camelia Jordana se dit "pas en sécurité face à un flic", Castaner dénonce des propos "honteux"

"Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic et j'en fais partie. Quand j'ai les cheveux frisés, je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France. Vraiment." Invitée sur le plateau d'On est pas couché, la chanteuse et comédienne Camélia Jordana a tenu des propos qu suscitent depuis une vive polémique et la réaction outrée du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

La chanteuse a notamment accusé les policiers de "massacrer" des hommes et femmes pour leur couleur de peau. "Peut-être que si certaines mesures étaient prises, plutôt que d'avoir des non-lieux en permanence à chaque fois qu'un homme ou une femme, en général se sont des hommes, se font tuer, noir ou arabes, ou simplement pas blancs. (...) Si on avait autre chose que ça comme image, peut-être que les flics ne seraient pas détestés en fait."