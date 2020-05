Camille Combal va quitter la matinale de Virgin Radio

Il ne réveillera plus les auditeurs de Virgin Radio. Camille Combal a annoncé qu'il allait quitter la matinale "Virgin Tonic" à la fin du mois de juin. Après avoir animé ce rendez-vous durant 6 ans, il a expliqué au Parisien qu'il était temps de tourner la page. "C'est ma décision (…) On a vécu des trucs de fou et créé un lien dingue avec les auditeurs. Je suis en pleine forme, même en me levant à 5 h 30 depuis six ans, mais je ne veux pas lasser les gens. Chaque année, je me pose la question de l'usure du temps, avec la crainte de ne plus être créatif, de faire la même chose. Ce n'est pas le cas, mais je préfère arrêter au bon moment", a-t-il déclaré au quotidien.

S'il n'exclut pas de revenir à la radio un jour, Camille Combal a assuré qu'il n'avait pas d'autres projets pour le moment sur les ondes. Animateur phare depuis 2 ans sur TF1, il va donc pouvoir se consacrer pleinement à la télévision. Et il ne risque pas de chômer puisqu'il continuera à animer "Qui veut gagner des millions", "Plan C" ainsi que "Danse avec les stars", dont il connaîtra le casting en août.