Carla Bruni va collaborer avec Gustine, la finaliste de "The Voice"

C'est une collaboration inattendue. Ce mercredi 24 juin, Carla Bruni a posté une photo sur son compte Instagram dans laquelle on peut voir Gustine, la finaliste de la dernière saison de "The Voice". "Office life with Gustine" (La vie au bureau avec Gustine, en français), a commenté l’interprète de Quelqu’un qui m’a dit en légende d'un cliché sur lequel on voit la jeune femme de dos jouer de la harpe dans un studio.

Si l'épouse de Nicolas Sarkozy n'a pas précisé la nature de leur collaboration, on imagine qu'elle a dû suivre avec attention le télé-crochet de TF1 dont elle est visiblement fan. "Avec Carla, nous regardons et je trouve qu’il y a des moments extrêmement émouvants", confiait d'ailleurs Nicolas Sarkozy en 2012 lors d’un entretien accordé à Nikos Aliagas sur Europe 1.