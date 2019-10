Carla, finaliste de "The Voice Kids 5", représentera la France à l'Eurovision Junior

POUR LA VICTOIRE - L'adolescente de 14 ans tentera de remporter la version enfants du concours européen de la chanson, qui se tiendra le 24 novembre en Pologne, avec sa chanson très pop "Bim Bam Toi".

Le clip, publié dans la foulée, n'en manque d'ailleurs pas. Carla évolue dans un univers rose bonbon où les onomatopées du refrain explosent à l'écran. "Et ça fait bim bam boum, ça fait pschittt et ça vroom", chante la jeune fille, qui décrit à sa manière les effets sur son cœur et sa tête de l'amour qu'elle expérimente pour la première fois.

Son interprétation très engagée rappelle celle livrée lors de la demi-finale de "The Voice Kids" sur "It's Oh So Quiet" de Björk. "Carla, c’est comme les vraies stars. Quand on se met autour, on est tout de suite aspiré vers le fond. C’est un tourbillon. On ne peut rien faire contre ça", disait d'elle son coach Patrick Fiori avant la finale de l'émission. Une présence scénique et une voix qui ont tout pour séduire les téléspectateurs et le jury de l'Eurovision Junior qui se partageront les votes le jour J.