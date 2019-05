"Ce cancer, il a remis les pendules à l'heure" : Fanny Leeb se confie sur sa maladie dans "Sept à Huit"

"Il y a dû y avoir un comité : bon, bah qu'est-ce qu'on va lui faire à Fanny parce que elle n'est pas bien et elle n'a pas l'air de se rendre compte que la vie est formidable, il va falloir la vivre à fond. Écoute, qu'est-ce qu'on fait ? Oh bah, on lui met un cancer du sein ? (...) Je me suis pris un boomerang mais clairement il m'a aidée. Et puis, je pense que pour la suite, la vie je l'aime plus qu'avant. Et ça, ce n'est pas magnifique ?", conclut-elle.