Léa Salamé assure que sa mise en retrait le temps des européennes "n'est pas une sanction"

"Cette décision est la mienne, en accord avec ma direction. Ce n'est pas une sanction, c'est moi qui ai pris l'initiative d'en parler en toute franchise avec mes patronnes avec lesquelles j'ai eu la chance de discuter longuement et librement. (…) Parce que les périodes de campagne sont particulièrement sensibles et inflammables, je ne veux pas que dans cette période-là on me reproche une quelconque collusion ou impartialité, a-t-elle ajouté. Je veux aussi par cette décision protéger cette belle matinale, la rédaction de France Inter et cette chaîne que j'aime profondément", a conclu Léa Salamé, qui continuera en revanche d'animer le magazine culturel "Stupéfiant!", diffusé chaque lundi soir sur France 2.