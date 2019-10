Céline Dion aux Vieilles Charrues : le "scandale" dénoncé dans "TPMP" était une "info erronée"

RECTIFICATIF - Le directeur des Vieilles Charrues s'est offusqué sur Twitter après avoir entendu Matthieu Delormeau diffuser de fausses informations dans "TPMP" sur la future performance de Céline Dion au festival. Le chroniqueur s'est excusé.

"On est le 1er avril ?" Le directeur des Vieilles Charrues, Jérôme Tréhorel, a dénoncé sur Twitter de fausses informations diffusées jeudi soir dans l’émission "Touche Pas à Mon Poste"à propos de la venue de Céline Dion dans son festival l'été prochain.

"Céline Dion a touché 1 million d'euros pour chanter trois chansons. C'est un record et il y a un scandale parce que les Vieilles Charrues c'est payé par la Région et donc un petit peu par les gens de la région aussi", a affirmé le chroniqueur Matthieu Delormeau dans l’émission de C8. Problème ? L’information a été sévèrement contestée jeudi soir par le patron du plus grand festival européen, avec une pointe d’ironie.

"On est le 1er avril ??? Matthieu Delormeau et Cyril Hanouna qui annoncent dans TPMP que Céline Dion vient aux Vieilles Charrues pour un concert de trois morceaux et que le festival est payé par la région...Euh...Fake. Zéro subvention. Billet d'entrée le moins cher de la tournée", a écrit Jérôme Tréhorel.