"Les nuits fauves", "La Haine", "Un prophète"... Ces films césarisés qui ont secoué leur époque

Pour le professeur en histoire du cinéma Fabrice Montebello, auteur de "Le cinéma en France " (Armand Colin, 2005), "les films sont le produit d'une société, en expriment les points de vue, les tensions et les sensibilités qui les traversent. Cela nous semble encore plus évident lorsque ces films sont valorisés par une institution comme les César et qu'ils rencontrent un public important". C'est le cas des César du "meilleur film". Sur les 44 films récompensés depuis 1976, date de la première édition, seuls 3 d'entre eux (dont L'esquive) enregistrent un nombre d'entrées inférieur à 500.000 entrées en salle en France, la jauge au-delà de laquelle un film est assuré d'une bonne visibilité médiatique, d'une présence dans les discussions et les échanges ordinaires, voire dans la mémoire des personnes. 31 des 44 films récompensés sont au-dessus du million d'entrées. Avec plus de dix millions d'entrées, Trois hommes et un couffin (11e meilleur film français dans l'histoire du cinéma en termes d'entrées) détient le record en la matière des films récompensés par un César.





Ce plébiscite s'explique-t-il avant tout par les sujets de société qu'ils abordent ? Dans cette liste de films marquants et récompensés par les César, "il y a une implication éducative et affective plus grande des hommes à l'égard des enfants (Trois hommes et un couffin), la question des jeunes et de la sexualité ou des identités sexuelles et du Sida (Les nuits fauves, La vie d'Adèle, 120 battements par minute, Les Garçons et Guillaume à table, L'Esquive...), la marginalisation sociale et la ségrégation des jeunes de milieux populaires et d'origine immigrée (L'esquive, la vie rêvée des anges, un prophète)", note Fabrice Montebello.