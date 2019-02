César 2019 - "La violence, elle commence par les mots" : le discours poignant de Léa Drucker

Des propos qui ont résonné fort, quelques jours après les révélations du scandale de la "Ligue du LOL". "Je crois que ces mots-là c’est peut-être le reflet d’une idéologie, d’une pensée dont on n’a pas tout à fait conscience et qu’on doit combattre ensemble, tous hommes et femmes", a plaidé Léa Drucker. "Moi j’ai la chance d’être dans ce film qui est le récit d’un envol, d’une prise de liberté. Ça a été réalisé par un homme, et j’en suis très fier."