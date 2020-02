"Les Misérables" meilleur film, Polanski meilleur réalisateur malgré la polémique... revivez la 45e cérémonie des César

MEILLEURE ACTRICE





Mathieu Kassovitz vient remettre ce prix et remercie les actrices. "On vit avec vous des choses exceptionelles. J'espère qu'on sera toujours capables de continuer à jouer le jeu de la séduction les uns avec les autres, au cinéma et dans la vraie vie. Ça va, j'ai froissé personne ?", déclare-t-il. Alors que tout le monde attendait Adèle Haenel, c'est Anaïs Demoustier qui l'emporte pour "Alice et le maire". Elle commence par remercier son réalisateur Nicolas Pariser et son partenaire de jeu Fabrice Luchini, "les deux grands absents ce soir".