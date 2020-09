"Cette décision, je l'ai mûrement réfléchie" : Jean-Pierre Pernaut arrête la présentation du JT de 13H à la fin de l’année

C’est une page de l’histoire télévisuelle qui se tourne. Jean-Pierre Pernaut, figure emblématique du 13H de TF1, a pris la décision de passer le témoin à partir de janvier prochain. Le journaliste, personnalité télé préférée des Français, était à la tête du journal de la mi-journée depuis 1988. Mais que ses spectateurs assidus se rassurent - ils sont en moyenne plus de 5 millions de téléspectateurs, soit 41% de part d’audience, depuis le début de l’année -, Jean-Pierre Pernaut va continuer à travailler sur de nouveaux projets au sein de la rédaction de la chaîne. "Il nous donne à nouveau l’exemple en décidant de quitter la présentation du 13h alors qu’il est au sommet de sa popularité. Je me réjouis que notre collaboration se poursuive et que l’information de TF1 puisse compter sur [son] talent et [son] énergie", a indiqué Thierry Thuillier, le DGA de l'information du groupe.

A compter de l’année prochaine, le journaliste va donc piloter et incarner les opérations spéciales qu’il a créées, à l’image notamment de "SOS Villages" et "Les plus beaux marchés". Il poursuivra également ses participations aux éditions spéciales de l’antenne, telles que le défilé du 14-Juillet.

Jean-Pierre Pernaut va aussi proposer des formats longs de reportages et présentera un nouveau rendez-vous sur LCI tout en s'impliquant dans le développement d’une offre digitale de contenus. "Nous sommes très heureux que Jean-Pierre Pernaut ait décidé d’écrire une nouvelle page avec TF1 à partir de janvier prochain et qu’il continue de partager avec le public sa passion pour le patrimoine et les régions. Nous avons hâte de voir la concrétisation de nos nouveaux projets", s’est félicité Gilles Pélisson, le PDG du groupe TF1, dans un communiqué.