"Cette émission a été une thérapie" : Fanny Leeb explique pourquoi elle a accepté de participer à "Stars à nu" sur TF1

La maladie, elle connaît bien. En mars 2019, Fanny Leeb révélait publiquement qu'elle luttait contre un cancer du sein particulièrement agressif. En rémission depuis l'été dernier, elle n'a pas hésité une seconde à participer à "Stars à nu". Lancé la semaine dernière avec le volet consacré aux hommes, le programme propose à des célébrités de préparer un spectacle d'effeuillage pour sensibiliser le public au dépistage du cancer du sein, des testicules et de la prostate. La chanteuse de 33 ans revient sur cette aventure qui l'a profondément marquée.

Pourquoi avez-vous accepté de participer à "Stars à nu" ?

J'ai accepté parce que j'ai été touchée par un cancer du sein. Et si aujourd'hui je suis guérie, ce n'est pas évident à gérer non plus. Cette émission a été une thérapie pour moi : elle m'a poussé à aller au bout de certaines choses et à les digérer. Quand on se bat contre la maladie, on a le nez dedans. C'est après qu'on réalise tout ce qu'on a traversé.

Se mettre seins nus, ce n'est finalement pas le plus important...

Se déshabiller est anecdotique, en effet. Le plus important, c'est tout le reste de l'émission, tout ce qu'on traverse avant de pouvoir montrer son corps. Moi, je suis fière d'avoir fait partie de ce programme, car il véhicule un message fort et il est bourré de sincérité. C'est bien de dédramatiser car le mot cancer fait peur. Mais il faut en parler car c'est la maladie du 21e siècle. On associe trop souvent le cancer à la mort alors que la majorité des cancers se soignent s'ils sont pris à temps. C'est pour cela que je le redis : le dépistage est très important et il ne faut pas en avoir peur. Même si on a un micro doute, il faut le faire.