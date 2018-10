Charles Aznavour, présent dans tous les médias avant sa disparition

Malgré ses 94 ans, Charles Aznavour était très présent dans les médias jusqu'à ses derniers jours. Il était avec LeBron James dans "Clique" de Mouloud Achour sur Canal + début septembre et sur Europe 1 avec Nikos Aliagas le 14 du mois. En tant qu'homme engagé, il avait aussi signé l'appel des personnalités pour sauver la planète. Dans une interview accordée à "Sept à huit" sur TF1 le 16 septembre, il avait affirmé : "Si je pouvais ne pas mourir, je serais bien content". A découvrir également : un remake français de la série américaine "This is us" est en cours de préparation. Thierry Moreau nous présente aussi les émissions consacrées au défunt chanteur à la télé et le programme à ne pas rater dans la soirée.



