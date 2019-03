Christian Quesada : l'adaptation de son autobiographie au cinéma était un gros coup de bluff

La maison d'édition Les Arènes a confié au Parisien qu'aucun projet audiovisuel n'était en cours. Même son de cloche du côté du CNC (le Centre national du cinéma et de l’image animée) qui a confirmé "qu’aucune déclaration n’avait été faite aux registres du cinéma et de l’audiovisuel", rapporte le quotidien. Dans cet ouvrage qui a été retiré de la vente en fin de semaine dernière, Christian Quesada revenait sur son parcours chaotique : son passé de SDF, ses addictions à la drogue et à l'alcool, le suicide de son frère, sa séparation avec la mère de ses deux enfants..