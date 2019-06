Clap de fin pour "Catherine et Liliane" : Alex Lutz cloue le bec des deux pipelettes

"Catherine et Liliane sont rentrées dans le coeur des gens comme des membres de la famille, des tantes ou des amis proches. Vous gueulez dessus à Noël mais très vite elles vous désarment avec leurs petits défauts. Elles sont finalement comme nous tous, adorables, méchantes, réacs, drôles et touchantes", souligne-t-il à propos de ses personnages. L'adieu aux deux secrétaires, qui avaient ces dernières années quitter le bureau pour des tournages en extérieur, se fera dans la salle parisienne de Bobino avec la diffusion d'un best-of sur grand écran "qui sera entrecoupé par des interventions" de Bruno Sanches et Alex Lutz. "On va réinventer des sketches joués à la salle Pleyel", précise le comédien.