Clara Morgane sera au casting de "Danse avec les stars 10"

Et la jeune femme de 38 ans pourrait bien avoir un sacré avantage sur ses concurrents. Celle qui chaque année rencontre un énorme succès avec ses calendriers sexy a déjà montré ses talents d'"entertaineuse" sur scène. Elle était l'une des ladies de "Ladies Night", adaptation du film "The Full Monty" en 2015 au Palais des Glaces. Mieux encore, elle est à l'affiche de son propre show - "Le Cabaret de Clara"- , dont elle assure le fil rouge entourée d'humoristes, de magiciens, d'artistes burlesques et de musicien. Un sens du spectacle et une expérience qui lui seront utiles au moment d'affronter le jury de "Danse avec les stars".