Clément Remiens dans "Ici tout commence" : "Si vous ne regardez pas 'Demain nous appartient', vous ne serez pas perdus"

Pas du tout. Je me suis mis à apprécier la cuisine par le biais de mon personnage car j'ai pu rentrer dans des cuisines gastronomiques pour voir comment ça se passait et cuisiner avec un chef.

Oui, dans Demain nous appartient Maxime commençait déjà à s'intéresser à la cuisine en vendant des petits sushis ! Là il se dirige sur la cuisine gastronomique par le biais de sa rencontre avec Salomé. Il part là-bas par passion et par amour. Ça met du piment dans l'histoire et dans le jeu aussi. C'est pour moi l'occasion de construire un nouveau personnage en jouant sur toute une gamme d'émotions.

Je ne peux qu'être content de ce qui arrive à Maxime. C'est l'occasion de découvrir de nouvelles couleurs pour mon personnage. L'avantage c'est que j'ai commencé très jeune sur Demain nous appartient, donc j'ai une large gamme de jeu et un sens de l'expérience. J'ai pu évoluer et mon personnage aussi. J'ai l'avantage de pouvoir commencer avec un bagage et de pouvoir ensuite m'émanciper.

Oui, bien sûr. Comme n'importe quel étudiant qui part, Maxime va retourner voir ses parents à un moment. C'est un peu le but de pouvoir faire des échanges entre ces deux séries. C'est plutôt intéressant car on a tous une vie personnelle et une vie professionnelle, qu'on a tendance à séparer.

Oui j'aime bien ça? Je suis très impressionné par la gastronomie. Faire une assiette avec des propositions et des nuances, comme un comédien, je trouve ça fascinant. C'est comme créer un tableau. Moi j'ai travaillé dans un restaurant à Sète qui s'appelle L'Arrivage avec Jordan Yuste, qui a participé à "Top chef". Il propose sept assiettes, qui sont vraiment sept tableaux. Je lui ai demandé si je pouvais l'observer, dans un premier temps, et j'ai ensuite enfilé le tablier.

Malgré le confinement, le tournage de la série continue. C'est un soulagement ?

Oui bien sûr. On était déjà contents de pouvoir reprendre avant l'été, et là c'est un soulagement de pouvoir continuer à exercer notre métier car on n'a pas tous cette chance-là.

Vous donnez aussi la réplique à Agustin Galiana, Terence Telle et Azize Diabaté. Danse avec les stars, c'est un vrai vivier de talents, non ?

Oui, c'est surtout TF1 qui va chercher ces talents-là. C'est plutôt agréable d'avoir fait partie d'un programme comme "Danse avec les stars" et de pouvoir entretenir, par le biais d'un personnage, la relation avec le public. Là on est quatre à avoir fait l'émission, quatre avec des personnalités assez différentes. C'était super de se retrouver sur le plateau, notamment avec Terence Telle avec qui j'ai passé beaucoup de temps et que j'aimais beaucoup malgré la compétition. Mais il n'y a pas de clan des ex de DALS !

Quel rôle vous ferait rêver ?

J'adore l'univers du basket, d'ailleurs j'avais hésité entre devenir basketteur ou acteur. Je me suis lancé dans la comédie et ça fonctionne plutôt bien, donc si je pouvais allier les deux ce serait super. Si on me proposait le rôle d'un sportif, ça me plairait bien. Par contre je serai très exigeant, car c'est un milieu que je connais bien !