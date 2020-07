Clément Rémiens, Elsa Lunghini et Francis Huster au casting d'"Ici tout commence", le nouveau feuilleton quotidien de TF1

C'est une série qui devrait nous mettre l'eau à la bouche. Alors que Demain nous appartient fêtera ses 3 ans d’antenne ce vendredi 17 juillet, TF1 vient d'annoncer la production d'un nouveau feuilleton quotidien. Baptisée Ici tout commence, la fiction produite par Telfrance (groupe Newen) tournera "autour de la vie d’une école de gastronomie, autour des questions d’apprentissage et de transmission entre différentes générations", comme l'explique la chaîne. Le tournage devrait débuter prochainement en Occitanie et principalement en Camargue.

Côté casting, on retrouvera Francis Huster, ancien sociétaire à la Comédie-Française qui enchaîne les rôles aussi bien au théâtre qu'à la télévision et au cinéma ; Elsa Lunghini qui, après des années dans la chanson, fait son grand retour à la comédie (on l’a vu notamment dans Les Bracelets Rouges sur TF1) et Catherine Marchal (36 quai des orfèvres, On va s’aimer un peu beaucoup). Mais aussi de nombreux comédiens que les fans de Demain nous appartient connaissent bien comme Clément Rémiens (qui ne quitte pas DNA pour autant puisqu'il reviendra voir ses parents incarnés par Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur), Vanessa Demouy ou encore Frédéric Diefenthal