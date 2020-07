VIDÉO - Comment Julian Bass, surdoué des effets spéciaux, a tapé dans l’œil d'Hollywood grâce à TikTok

À seulement 20 ans, l’étudiant en théâtre semble maîtriser les logiciels de montage sur le bout des doigts. Dans ses vidéos publiées sur la plateforme TikTok, ses effets spéciaux impressionnent. Chaque publication comptabilise des milliers, voire des millions de vues. Mais avec ses 800 millions d’utilisateurs mensuels actifs, TikTok regroupe de nombreux talents. Alors encore faut-il savoir se démarquer. Et ça, Julian Bass l’a bien compris. Le 2 juillet, il a pu compter sur l’aide de ses fans et de la force de frappe d’un autre réseau social, Twitter, pour attirer l’attention de grands noms d’Hollywood.

Surprise (ou non), la publication prend et la machine s'emballe. 300.000 retweets et 650.000 likes plus tard, Robert Iger, le patron de Disney en personne, lui répond que “le monde connaîtra [son] nom".