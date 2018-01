Comment Logan Paul a-t-il pu poster la vidéo d’un cadavre sur YouTube en toute impunité ?

Si l’entreprise californienne, rachetée en 2006 par Google, semble vouloir durcir le ton, c’est en grande partie en raison des scandales récents qui sont venus menacer son chiffre d’affaires. Rien qu’en novembre dernier, plusieurs grandes marques comme Adidas, Mars, Lidl, HP ou encore Deutsche Bank ont suspendu leur collaboration avec YouTube après la publication d’une enquête du quotidien britannique The Times révélant que leurs publicités s’affichaient sur des vidéos d’enfants dévêtus… Dans la foulée, YouTube annoncera avoir fermé des centaines de comptes émettant des commentaires pédophiles, tout en désactivant les commentaires sur des milliers de vidéos incriminées.





Le cas Logan Paul est plus épineux, échappant à tous les algorithmes, sinon celui de la bêtise. Dans son tweet d’excuses, publié mardi, le jeune homme affirmait avoir voulu faire "la prévention du suicide". Pas très crédible. Mercredi, il a donc remis le couvert dans une vidéo dans laquelle il demande "pardon à la victime et à sa famille", mais aussi "à Internet", le regard pénétré. A défaut d’une nomination aux prochains Oscars, ce mea culpa lui a déjà rapporté plus de 14 millions de vues. Car Logan Paul a beau avoir indigné la moitié de la planète, sa page YouTube n’est pas encore près de disparaître. Suivie par plus de 15 millions d’abonnés, dont une majorité d’enfants et d’adolescentes, elle a fait de lui un véritable influenceur de l’ère numérique.