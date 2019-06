"Comportements nocifs" et inégalités salariales : Ellen Pompeo balance sur les coulisses de "Grey’s Anatomy"

C’est l'une des séries les appréciées des téléspectateurs depuis son lancement en 2005 sur ABC, et l’année suivante en France sur TF1. L’une des plus endurantes en conséquence, puisqu’elle vient d’être confirmée pour une 16e et une 17e saison. Mais dans les coulisses, tout n’a pas toujours été rose au royaume de "Grey’s Anatomy". Dans un entretien vidéo publié sur le site du magazine Variety, la comédienne Ellen Pompeo, 49 ans, évoque les tensions qui ont émaillé les tournages jusqu’à la saison 10, en 2013.





"Les dix premières années, nous avions de sérieux problèmes culturels, des comportements nocifs et un environnement de travail vraiment toxique", explique-t-elle, sans donner davantage de précisions. "Après la saison 10, nous avons fait des grands changements devant et derrière la caméra (…), ça ne pouvait pas être aussi fantastique pour le public et aussi désastreux derrière le décor. Shonda Rhimes (la créatrice de la série – ndlr) et moi avons décidé de réécrire la fin de l’histoire. C’est ce qui m’a retenue."