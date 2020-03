Thème, nouveaux venus, surprises : ce qui attend dans "Le Pari(s) des Enfoirés", ce vendredi sur TF1

Depuis 35 ans, ils répondent toujours présents. Ce vendredi 6 mars, TF1 diffuse le grand concert annuel des Enfoirés. Baptisé "Le Pari(s) des Enfoirés", le nouveau spectacle rend hommage à la ville lumière, mais aussi à la ville de l’amour. En janvier dernier 46 artistes ont enflammé la scène de l’AccorHotels Arena pour une série de sept concerts. Ce soir, on retrouvera les habitués comme Liane Foly, Zazie, Mimie Mathy, Patrick Fiori, Christophe Maé ou encore Claire Keim mais aussi des petits nouveaux.

Parmi eux, les chanteurs Black M, Vitaa, Maëlle (la gagnante de "The Voice" 2018), Helena Noguerra, le groupe Boulevard des Airs, l'humoriste aux paillettes Ines Reg, la comédienne Alice Pol et la footballeuse Amandine Henry. Ils seront rejoints par Muriel Robin et Véronique Sanson qui fait son grand retour après vingt ans d’absence. Et par Tony Parker, invité surprise de cette édition. A noter que cette édition a été marquée par l'absence de Lorie Pester, malade au moment des enregistrements et de la blessure de Patrick Bruel, qui s'est fait mal après une lourde chute lors des répétitions.