Concert : un enfant autiste émeut une salle

C'est une histoire émouvante qui a ému le monde entier. Le dimanche 5 mai, un orchestre philharmonique jouait l'"Ode funèbre maçonnique" de Mozart à Boston. A la place du silence habituel à la fin du concert, c'est un cri de joie particulièrement sonore qui a retenti dans la salle. Le "woow !" prononcé par un enfant a ému le public, qui a ensuite ri et applaudi. Plus surprenant encore, le petit garçon serait atteint d'un autisme sévère et ne s'exprime que très rarement.



