Corinne Masiero : la star de "Capitaine Marleau" bientôt en religieuse dans une fiction de TF1

Mélia sera interprétée par Annabelle Lengronne, la jeune comédienne qu’on peut voir actuellement au cinéma dans "Jusqu’ici tout va bien" avec Gilles Lellouche. Un casting complété par Noom Diawara, l’interprète de Charles dans "Qu’est ce qu’on a fait au Bon Dieu" et sa suite, et Jimmy Woha Woha, qui incarnait Yann dans "La première étoile" et sa suite.