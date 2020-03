TPMP : Cyril Hanouna suspend les tournages en plateau et passe en télétravail

Cyril Hanouna applique les consignes de confinement à la lettre. Alors qu'Emmanuel Macron a appelé tous les Français à rester chez eux pour enrayer la progression de l'épidémie de coronavirus, le présentateur emblématique de C8 a annoncé qu'il allait suspendre toutes ses émissions tournées en plateau. "Mes chéris, j'ai bien réfléchi et j'ai décidé de ne mettre personne en péril donc d'arrêter les émissions en plateau car ça nécessite une quinzaine de personnes quoiqu'il arrive et je ne veux plus prendre de risques et les protéger. Toutes les émissions en plateau doivent s'arrêter", a expliqué Cyril Hanouna sur son compte Twitter.

Mais que ses fans se rassurent : l'animateur continuera de les divertir depuis son salon. "J'ai préparé une installation chez moi et je serai en direct avec vous dès 17 h 45, on pourra discuter, rigoler, se kiffer. Vous ne m'avez jamais lâché en 10 ans et je veux être auprès de vous sans prendre de risques pour mes équipes que j'aime et qui sont géniales", a expliqué Cyril Hanouna, qui prendra donc les commandes d'un TPMP un peu spécial.