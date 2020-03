Coronavirus : 5 séries pour garder le sourire malgré le confinement

EVASION - Les mesures de restriction mises en place par le gouvernement français pour éviter la propagation du virus vont contraindre la population à rester chez soi. Alors LCI vous a concocté une sélection de comédies qui devraient vous permettre de vous détendre malgré tout.

Garder le sourire, en toutes circonstances. La formule peut sembler désuète mais doit permettre de maintenir le moral des troupes alors que les autorités sanitaires multiplient les appels à ne pas quitter son domicile pour limiter la propagation du coronavirus. En l'absence de cinémas, de restaurants et de soirées entre amis autour d'un bon repas, les plateformes de streaming risquent de devenir les meilleurs alliés de bon nombre de Français dans les semaines à venir. Alors plutôt que d'angoisser devant un film catastrophe, pourquoi ne pas tout débrancher devant une désopilante comédie ? Voici une sélection toute subjective de programmes qui devraient aussi vous aider à travailler vos abdos à force de rire.

"Au fil des jours"

De quoi ça parle ? Le quotidien mouvementé d'une mère de famille divorcée qui élève seule ses deux adolescents, une fille et un garçon, et qui cohabite avec sa mère cubaine, aussi pétillante que déjantée. Pourquoi on vous la conseille ? Parce que cette sitcom, remake d'une série des années 70, fait du bien et parle avec finesse de notre société. Miroir du monde dans lequel nous vivons, "Au fil des jours" évoque aussi bien l'immigration et le racisme nati-latino aux Etats-Unis que le mouvement #MeToo ou la non-binarité. Toujours avec humour. L'écriture est savoureuse, les personnages très attachants. Un bol d'air frais plus que nécessaire !

Où la voir ? Les trois premières saisons sont disponibles sur Netflix qui a affronté la colère des fans après avoir annulé la série l'an dernier. Sauvée par la chaîne Pop TV, une quatrième saison doit être diffusée outre-Atlantique dès le 24 mars.

"The Marvelous Mrs Maisel"

De quoi ça parle ? New York, 1958. Miriam Maisel, une jeune épouse de bonne famille juive installée dans le très chic Upper West Side avec mari et enfants voit sa vie chamboulée quand elle se découvre un talent pour le stand-up. Pourquoi on vous la conseille ? Parce que la série, signée Amy Sherman-Palladino ("Gilmore Girls"), décroche tous les prix sur son passage depuis son lancement en 2017. Son succès repose en grande partie sur son interprète Rachel Brosnahan, parfaite dans la peau de cette New Yorkaise qui n'a pas sa langue dans sa poche. Vannes acérées, costumes somptueux et galerie de personnages clinquants, cette Madame Maisel est vraiment merveilleuse.

Où la voir ? Trois saisons disponibles sur Amazon Prime Video.

"Irresponsable"

De quoi ça parle ? Julien, pas encore tout à fait trentenaire, doit retourner vivre chez sa mère faute d'argent et de boulot. A peine revenu dans sa ville natale, il apprend de son ex Marie qu'elle a donné naissance à leur fils Jacques il y a 14 ans. De quoi déboussoler ce grand ado pas tout à fait entré dans l'âge adulte. Pourquoi on vous la conseille ? Parce que la presse spécialisée n'a qu'un mot pour qualifier cette série : "pépite". "Irresponsable" balance entre humour trash et bienveillance à l'égard de son héros, loser magnifique incarné avec brio par Sébastien Chassagne (actuellement dans "Une belle histoire" sur France 2"). Un must-see pour déconnecter.

Où la voir ? Trois saisons disponibles sur OCS.

"Community"

De quoi ça parle ? Obligé de retourner à l'université pour valider son diplôme, un avocat se retrouve dans un groupe d'études complètement barré avec des étudiants aux personnalités et aux parcours complètement différents. Pourquoi on vous la conseille ? Parce que l'absurde y règne en maître et qu'on ne peut s'empêcher de pouffer à chaque réplique. "Community" aime la prise de risques et a marqué le monde de la télévision avec des épisodes entièrement animés. L'occasion de redécouvrir Donald Glover ("Atlanta") avant qu'il ne devienne Childish Gambino, Kim Jeong ("Very Bad Trip"), Alison Brie ("Glow") et Gillian Jacobs ("Love").

Où la voir ? Six saisons disponibles sur Amazon Prime Video.

"The Good Place"

De quoi ça parle ? Après avoir été tuée par un semi-remorque, Eleanor se réveille au "Bon endroit", sorte de paradis réservé à ceux qui ont bien agi tout au long de leur vie. Sauf qu'elle était plutôt du genre mauvaise et est persuadée qu'elle a mal été affectée. Charge à elle de travailler sur elle-même pour devenir une meilleure personne et conserver sa place dans l'au-delà. Pourquoi on vous la conseille ? Parce que c'est sans doute la meilleure série comique de ces dix dernières années. Tout simplement. "The Good Place" parvient à mêler humour et philosophie tout en rappelant quelques règles de vie élémentaires de solidarité, de partage et de tolérance, que certains de nos concitoyens auraient bien besoin d'entendre à nouveau en ce moment. Sans compter que le casting, exceptionnel (Ted Danson et Kristen Bell pour ne citer qu'eux), vous donnera envie de le suivre n'importe où.

Où la voir ? Quatre saisons disponibles sur Netflix.

Delphine DE FREITAS