Coupés du monde, les candidats du "Big Brother" allemand découvrent en direct la pandémie de coronavirus Les candidats de "Big Brother" en Allemagne découvrent effarés l'ampleur de la pandémie de coronavirus. − Capture d'écran YouTube

CONFINÉS – Mardi soir, la version allemande de l'émission de téléréalité "Big Brother" a révélé en direct aux candidats que le monde était confronté à une pandémie sans précédent. Un choc pour les candidats reclus depuis plusieurs semaines.

Un choc vécu sous l'oeil des caméras. Mardi soir, la chaîne allemande Sat.1 a révélé aux participants de l'émission de téléréalité "Big Brother" l'ampleur de l'épidémie de coronavirus en cours. Après les avoir volontairement maintenus dans l'ignorance pendant plusieurs semaines, la chaîne privée a cédé face à la pression des téléspectateurs et internautes qui protestaient de plus en plus vivement contre son entêtement à garder les 14 candidats de l'émission dans le noir le plus complet. Comme le rapporte l'AFP, dès les premières minutes d'antenne, l'animateur de l'émission, Jochen Schropp, assis aux côtés d'un médecin derrière un écran en verre leur a expliqué que l'Allemagne, leurs proches et le monde entier étaient désormais confrontés à une pandémie sans précédent dans l'histoire récente. Michelle, une aide-soignante, a fondu en larmes devant les caméras, expliquant être inquiète pour sa mère de 55 ans qui souffre d'une maladie des poumons.

Là où vous êtes, c'est sûrement le lieu le plus sûr en ce moment - Une téléspectatrice

"Mon Dieu", s'exclament plusieurs des candidats, la plupart restant figés et silencieux à l'annonce des détails de l'épidémie planétaire. Si quatre participants ont rejoint le groupe au début du mois, ils avaient la consigne stricte de ne rien dire de l'évolution du virus pour respecter les règles de l'émission. Après avoir visionné des reportages sur le coronavirus et sa propagation, les candidats ont pu voir des messages rassurants de leurs proches, accueillis par des cris et des larmes de joie. "Là où vous êtes, c'est sûrement le lieu le plus sûr en ce moment", plaisante une femme à l'adresse de Pat, un candidat. Un autre demande aux participants de ramener du papier toilette au terme de l'émission, un produit qui commence à se faire rare dans les rayons des supermarchés allemands.

Après cette annonce, l'émission qui se terminera dans trois mois a repris son cours. On se souvient que le 11 septembre 2001, la version américaine de "Big Brother" avait également sorti les candidats de leur isolement pour les informer des attentats à New York et Washington.

