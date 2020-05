Elodie Villemus : "Pour le secteur du mariage, cette crise sanitaire est une véritable catastrophe"

Le secteur du mariage est le deuxième secteur le plus touché après le tourisme. Cette crise sanitaire est une véritable catastrophe. Quand j'ai vu les commerces et les écoles fermer, j'ai tout de suite appelé mes clients pour leur dire qu'il fallait qu'on repousse les mariages. Quant à l'émission, elle s'est retrouvée à l'arrêt alors qu'une nouvelle saison devait être tournée. Nous attendons à présent les annonces du gouvernement début juin. J'espère qu'à partir du mois de juillet on pourra tourner à nouveau.

J'en tire un bilan très positif. C'est une aventure humaine exceptionnelle, aussi bien avec les équipes de tournage qu'avec les candidats. J'ai pris beaucoup de plaisir à donner des conseils même si les mariages que j'organise ne sont pas sur le même positionnement que ceux qu'on voit dans l'émission. Mais j'ai apprécié de pouvoir donner des bases solides autour du mariage populaire français. Même si on n'a pas un gros budget, on peut faire de très belles choses car nous avons une belle culture en France.

Les mariages que vous deviez organiser ont-ils été reportés à long terme ?

Avec nos clients nous avons décidé de les reporter à la fin de l'année pour la simple et bonne raison de que la saison 2021 était déjà lancée et que de nombreuses dates étaient déjà validées du côté des prestataires également. La majorité de notre chiffre d'affaires se fait entre avril et septembre. Si nous avions tout reporté à l'année prochaine, nous n'aurions pas survécu.

Quel a été le manque à gagner pour votre groupe Elodie Villemus Wedding ?

Nous avons perdu entre 60% et 70% de notre activité mariage. Mais comme j'ai compris depuis longtemps que pour durer il fallait se diversifier, j'ai créé un réseau de franchise et je fais aussi de la formation. C'est ce qui me permet de tenir ma barque. Car si l'activité mariage a été très impactée, les franchises et la formation sont à la hausse. Même si en France le mariage est très traditionnel, et qu'il est généralement organisé par les familles, les choses changent et de nombreuses personnes font appel à des professionnels.

Vous allez donc proposer des mariages différents à vos clients ?

Oui. Nous avons le potentiel, nous les wedding planners, d'avoir une vue globale sur tous les métiers qui entrent dans la construction d'un mariage. Les gens sont conditionnés à se marier en été, parce qu'il fait beau, que c'est lumineux. A nous maintenant d'écrire un nouveau pan du mariage et de trouver des solutions. Nous allons travailler avec des ambiances différentes, ça sera plus cosy, plus chaleureux mais ça va offrir de nouvelles couleurs. On peut encore faire rêver nos clients car ils ont confiance en notre expertise.