Coronavirus : le tournage de "The Voice" avec Vianney a débuté, mais à huis clos

Le Covid n'aura pas eu raison de "The Voice". Les équipes du télécrochet de TF1 ont donné le coup d'envoi du tournage de la dixième saison, qui sera diffusée en 2021. À l'image d'autres programmes télévisuels, la production a dû s'adapter aux nouvelles restrictions définies par le gouvernement. Contrairement au confinement de mars dernier durant lequel les émissions de télévision étaient à l'arrêt, le tournage de "The Voice" a pu démarrer, mais à huis clos et avec un dispositif inédit.

À commencer par le plateau qui a été entièrement revisité pour respecter les normes sanitaires. Des centaines d'écrans ont également été installés pour palier à l'absence de public qui sera présent de façon virtuelle. Idem pour les proches des talents qui assisteront en direct mais à distance à leurs prestations.

"Nous avons appliqué un protocole sanitaire très strict afin de respecter les règles gouvernementales et d'assurer la sécurité de toutes les personnes sur place", nous explique-t-on du côté de Itv Studios France. Outre la distanciation sociale, le respect des gestes barrières et la mise à disposition de gel hydroalcoolique, tout le monde est régulièrement testé, que ce soit les équipes de tournage, les coachs et les candidats.