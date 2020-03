Les chaînes Canal+ et OCS gratuites, Demain nous appartient, TPMP... les programmes télé chamboulés par le coronavirus

"Demain nous appartient", "Un si grand soleil", "Touche pas à mon poste", "N'oubliez pas les paroles"… En raison des consignes liées au coronavirus, on ne compte plus les programmes de télévision impactés par la progression de l'épidémie qui sévit en France et dans le monde. De nombreuses productions ont dû décaler ou annuler des tournages en cours ou à venir. Lundi, on a ainsi appris le départ surprise de Nabilla, forcée de quitter "Love Island", l'émission de dating d'Amazon Prime Vidéo lancée en grandes pompes le 2 mars dernier.

"A la suite de l'annonce par le président sud-africain de l'état d'urgence, la production Amazon Studios de 'Love Island France', tournée au Cap, a été interrompue plus tôt que prévue", a expliqué ITV Studios France ce matin à LCI. "La santé et la sécurité de l'équipe de production, des Islanders et de toutes les personnes impliquées est notre plus grande priorité", soulignent les producteurs. L'épisode diffusé lundi sera donc le dernier.